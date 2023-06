Giulia Tramontano, autopsia: uccisa con 37 coltellate, lei non si è difesa

Lo ha rivelato l'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa, al settimo mese di gravidanza, a Senago dal fidanzato reo confesso Alessandro Impagnatiello. Dagli esami è inoltre emerso che la 29enne non ha provato a difendersi. Le coltellate sono state inferte quasi tutte nella parte alta del corpo, tra cui anche al volto, e una ha perforato un polmone, mentre non risultano segni di coltellate al ventre.

La Procura di Milano indaga per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. Per gli esami tossicologici, che dovrebbero dimostrare la presenza o meno di sostanze nel corpo di Tramontano a cominciare dal veleno per topi trovato nello zaino di Impagnatiello, servirà più tempo.