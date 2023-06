Giulia Tramontano, il legale: "Cambia l'accusa se il travaglio era iniziato"

Legale Tramontano: "Esami dei periti dureranno giorni"

"Le operazioni dei periti sono appena iniziate e dureranno sicuramente alcuni giorni", ha detto ancora l'avvocato della famiglia Tramontano. "Nessuna ipotesi può essere ancora avanzata o formalizzata - ha aggiunto -, in una contestazione che poi deve condurre Impagnatiello in Corte d'Assise con il massimo delle aggravanti possibili". Per conoscere la situazione bisognerà attendere l'esito sia degli accertamenti nell'appartamento dell'omicidio, in via Novella, che sono ancora in corso, sia dell'autopsia sia dell'esame sui dispositivi informatici in programma il 15 giugno. Sulle coltellate e la dinamica del delitto, "non siamo ancora in grado" di fornire risposte.