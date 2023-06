Giulia Tramontano, le immagini dei RIS dentro l'abitazione della coppia: trovate tantissime macchie di sangue

Tute bianche d'ordinanza, comprensive di calzari, mascherine, macchine fotografiche. "Mattino Cinque News" manda in onda le immagini dei RIS, che nella giornata di martedì 6 giugno, sono entrati nella casa di Senago di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza dal fidanzato.

Qui, racconta l'inviata della trasmissione di Canale 5, grazie ai rilievi effettuati con il luminol, sono state trovate tantissime tracce di sangue che hanno portato a individuare nella sala il luogo effettivo dell'omicidio. Rintracciati anche il ceppo di coltelli, che contiene l'arma del delitto, il veleno per topi e la pellicola in cui è stato avvolto il corpo della ragazza.

Al momento Impagnatiello si trova a San Vittore, dopo che il gip di Milano Angela Minerva ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, escludendo l'aggravante della premeditazione.

"Nel momento in cui ho deciso di uccidere la mia compagna non c’era né ira né rabbia né desiderio di vendetta", ha raccontato Impagnatiello al giudice. "Ho deciso senza motivazioni. Ci sto pensando costantemente. La situazione era per me stressante. Questa è l’unica cosa che posso dire, ma non c’era un reale motivo".