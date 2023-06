Giulia Tramontano, un testimone: "La sera prima del delitto ho visto Impagnatiello discutere con l'altra donna"

Il racconto dell'uomo a "Mattino Cinque News": "Li ho visti parlare per oltre un'ora"

"Li ho visti parlare, per oltre un'ora. In realtà, era lui che parlava sempre, lei non rispondeva, voleva chiudere il discorso". "Mattino Cinque News" torna a occuparsi dell'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa dal compagno al settimo mese di gravidanza, attraverso una nuova testimonianza.

Un commerciante, Ahmed Ahmed, ha, infatti dichiarato all'inviato della trasmissione di Canale 5 di aver visto, la sera prima del delitto, Alessandro Impagnatiello discutere animatamente con la collega con cui aveva una relazione parallela. "Ho sentito qualche frase: 'ti amo, ti voglio bene, voglio solo te, cerca di capirmi, non ti arrabbiare'. C'era evidentemente qualcosa tra i due", racconta l'uomo, che si è anche avvicinato ai due.

"Quando ho sentito che il tono si alzava mi sono fermato e gli ho chiesto se c'era qualche problema", continua Ahmed, che si è poi allontanato quando ha notato che si trattava di una discussione tra due giovani.