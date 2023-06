Giulia Tramontano, Impagnatiello al giudice: "L'ho uccisa senza motivo, non provavo ira o voglia di vendetta"

Parole dette con freddezza , risalenti alla mattina di venerdì 2 giugno quando nel carcere di San Vittore a Milano, il barman ha risposto alle domande del gip Angela Minerva. "Ho deciso senza motivazioni. Ci sto pensando costantemente. La situazione era per me, mi passi il termine, stressante . Questa è l’unica cosa che posso dire, ma non c’era un reale motivo ".

Accanto al 30enne nel corso di quell'interrogatorio c'era il legale Sebastiano Sartori, che lunedì ha rinunciato al mandato per "motivi connessi al rapporto fiduciario con l’assistito". Impagnatiello è accusato di omicidio volontario aggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere.

"Non è vero che Giulia si è pugnalata" Nel primo interrogatorio con i pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella, e i carabinieri del Nucleo investigativo, guidati da Antonio Coppola e Fabio Rufino, Impagnatiello aveva sostenuto cose diverse. Aveva detto che, dopo il ritorno di Giulia dall'incontro con l'altra donna del barman, i due avevano iniziato a discutere. E che, mentre la compagna stava tagliando i pomodori per la cena, con il coltello aveva iniziato a procurarsi dei tagli a un braccio e al collo e che, allora, lui l'aveva colpita "per non farla soffrire". Una versione a cui nessuno ha dato credito e che, allora, lo stesso 30enne ha smontato nel secondo interrogatorio davanti al gip. "Giulia non si è pugnalata, si è tagliata inavvertitamente sul braccio destro mentre tagliava le verdure. Ho preso io il coltello e ho proseguito".

Nel corso dello stesso interrogatorio, Impagnatiello ha indicato agli inquirenti dove trovare il coltello con cui ha ucciso Giulia: "È in cucina, sopra il frigorifero". L'arma in giornata verrà sequestrata durante i rilievi scientifici dei carabinieri del Nucleo investigativo nell'appartamento di Senago, nel Milanese, in cui è avvenuto l'omicidio.

Davanti al gip, Impagnatiello ha aggiunto alcuni particolari sull'occultamento del corpo di Giulia: "Ho spostato il cadavere dalla sala alla vasca da bagno, poi scendendo le scale verso il box, poi alla cantina, e nuovamente al box. Ho trascinato il corpo lungo le scale. Cantina e box si trovano sullo stesso piano, non ci sono ostacoli che li separano", ha raccontato. Ai pm aveva detto di aver abbandonato i resti di Giulia intorno alle tre di notte di mercoledì 31 maggio. Da un primo esame del medico legale sembra però che il cadavere sia rimasto in quel luogo almeno 48 ore. Quindi il trasporto in via Monte Rosa, dove poi è stato trovato il cadavere, potrebbe essere avvenuto già nella notte di martedì 30.