Giulia Tramontano, gli sms di Impagnatiello alla compagna: "Che madre sei" (prima dell'omicidio), "Batti un colpo" (quattro giorno dopo)

"Ma veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci? Vuoi farlo nascere con due genitori già separati ? Ma che madre sei!!! Ma te lo chiedi? Ma ti sembra normale parlare così con un bambino in pancia? Dimmelo!". Due giorni prima del delitto , Alessandro Impagnatiello scrive così a Giulia Tramontano, pronta a lasciarlo perché sospettava che l'uomo continuasse a mentirle e a tradirla. È il 25 maggio scorso e - come si evince dai WhatsApp agli atti dell'indagine - la loro storia è al capolinea. "Accetta la mia decisione e chiudiamo il discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansie e rabbia continua, lasciami stare", le parole scritte da Giulia.

Giulia: "Vergognati!"

Il 27 maggio, dopo il primo confronto con l'altra donna nella vita di Imagnatiello, Giulia scrive al compagno: "Sei vergognoso Alessandro, non esiste persona peggiore di te. Saluta Thiago, lo vedrai nel binocolo. Fai meglio a finire sta falsa. Il labello (cioè un rossetto che aveva trovato in macchina e che supponeva fosse la prova dell'ennesimo tradimento, ndr) era di A., vergognati. Il 20 maggio eri a spassartela, sei un cane". Poi, le due donne chiedono a Impagnatiello un incontro insieme ma lui lo rifiuta: "Non creiamo casini sul posto di lavoro che non serve a nulla". "Sono per strada". "Giuliet io sto già uscendo, per favore parliamone noi prima e torno a casa". Ma la ragazza decide di incontrare prima l'altra donna, così dopo aver scoperto tutto sulla sua doppia vita torna a scrivergli: "Sono curiosa di sapere cosa ti inventerai ora. Gran pezzo di m., quella è casa mia e tu non devi farci entrare nessuno hai capito? Quanto fai schifo alla razza umana. Hai fallito nella vita, 2 figli con 2 madri diverse, che tu possa affogare nella merda che ti crei da solo. Sto tornando a casa, fatti trovare".