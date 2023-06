Omicidio Giulia Tramontano, la sorella: "Sapeva del tradimento già a gennaio"

Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano erano già in piena crisi a gennaio.

Lo ha messo a verbale la sorella della donna incinta uccisa, Chiara, spiegando che allora il barman aveva detto alla fidanzata "di avere un'altra relazione con una seconda ragazza e che, per via di questa situazione", Giulia "stava pensando di abortire in quanto era incinta" e di traslocare. La sorella ha inoltre aggiunto che le "problematiche sentimentali" tra i due erano sorte fin dall'inizio della loro convivenza, a febbraio 2021.