Senago, il fidanzato killer: "Ho ucciso Giulia Tramontano a coltellate e ho cercato di bruciare il cadavere"

Il corpo ritrovato non lontano dall'abitazione della coppia

Il 30enne, di professione barman in un albergo di lusso a Milano, ha confessato davanti al pm Alessia Menegazzo, dopo aver indicato dove aveva nascosto il corpo, trovato nella notte in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, non lontano dall'abitazione della coppia.