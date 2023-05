Senago, Giulia Tramontano sparita dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato: era incinta anche l'altra

I tre avrebbero avuto un concitato incontro per chiarire la questione proprio il giorno prima della scomparsa della 29enne incinta al settimo mese

Da domenica si sono perse le tracce della 29enne incinta al settimo mese : il giorno prima, sabato, lei aveva scoperto che anche l'amante del compagno aspettava un bambino, ma che aveva interrotto la gravidanza . I tre avrebbero avuto un concitato incontro per chiarire la questione.

Giulia, originaria di Sant'Antimo (Napoli), conviveva con Alessandro e ogni tanto ospitavano anche il figlio di sei anni di lui nato da una precedente relazione. Non appena venuti a conoscenza di tutto, i genitori della scomparsa si precipitano in Lombardia per affrontare il fidanzato della figlia. Anche questo incontro è ad alta tensione e scappa anche qualche schiaffo.

La famiglia di Giulia pensa che la 29enne sia fuggita per l'estrema amarezza nello scoprire tradimento e gravidanza dell'amante. Col passare delle ore si sta però valutando anche la pista dell'allontanamento non volontario. Le indagini dei carabinieri proseguono senza sosta, mentre il pm Alessia Menegazzo ha aperto un fascicolo sulla vicenda, al momento senza titolo di reato né indagati. Al vaglio degli investigatori sono finiti tabulati telefonici, pc e cellulari e telecamere.