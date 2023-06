Giulia Tramontano, la sorella: "Non ho mai stimato Alessandro, per questo avevamo anche litigato. Le dicevo di lasciarlo"

La sorella di Giulia Tramontano, la giovane al settimo mese di gravidanza uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, ha raccontato a inquirenti e investigatori alcuni dettagli riguardanti la relazione tra Giulia e Alessandro.

Lo ha fatto lunedì scorso, dopo che il barman, ora in carcere in una cella per i detenuti cosiddetti a rischio dove viene monitorato costantemente, aveva denunciato la scomparsa della compagna invece uccisa. "Fin dall'inizio della relazione non ho mai avuto stima di Alessandro e lo facevo notare anche a mia sorella. Per questo abbiamo anche litigato al punto che ci eravamo allontanate e i rapporti si erano fatti ancor più tesi quando lei mi aveva annunciato, era il 5 aprile, che sarebbe andata a Ibiza con lui. Io non ero d'accordo, le dicevo che sbagliava che doveva lasciarlo, che non doveva andare, ma non mi aveva ascoltato", ha detto Chiara Tramontano, come riporta Il Giorno.