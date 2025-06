Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello condannato all'ergastolo anche in appello

Dopo l'omicidio, l'uomo ha tentato per due volte di bruciare il cadavere, decidendo poi di nasconderlo dietro alcuni box a poche centinaia di metri dall'abitazione della coppia in via Novella. Nei giorni successivi aveva simulato la scomparsa della compagna, andando lui stesso a farne denuncia, e continuando a inviarle messaggi. Il cadavere era poi stato ritrovato in un'intercapedine, avvolto in teli di plastica, la notte del fermo di indiziato di delitto.