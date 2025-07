Alessandro Impagnatiello, il figlio cambia cognome: "Motivo di disagio"

Il figlio di Alessandro Impagnatiello - il barman condannato all'ergastolo per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza il 27 maggio 2023 a Senago, nel Milanese - non avrà più il cognome del padre. La madre del bambino ha presentato la richiesta formale di cambio, che è stata accolta dalla Prefettura di Monza e Brianza. Nella richiesta dell'avvocato della donna, Ersilia Solimene, si legge che il cognome di Impagnatiello era diventato "motivo di disagio per il bambino". Il cambio diventerà effettivo tra trenta giorni.