Giulia Tramontano, la sorella Chiara: "Impagnatiello? Una famiglia di assassini ignoranti"

"Questo è il livello, la famiglia Impagniatiello ha dimostrato quello che è. L'atto di intestarsi l'auto per poi rivendere eventualmente, sottraendola a quello che poteva essere un risarcimento, è ignobile", ha dichiarato Chiara Tramontano in un'intervista radiofonica. "La famiglia di Impagnatiello ha avuto una partecipazione un po' troppo attiva in questo processo. Forse anche per nascondere o semplicemente agevolare l'assassino. Ma se sei umano capisci che esiste una cosa che si chiama giustizia e fai un passo indietro".