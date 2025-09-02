Giulia Tramontano, Corte d'Assise: "Impagnatiello la avvelenò per farla abortire non per ucciderla"

I giudici hanno considerato il numero di coltellate, 37, di cui 11 quando la donna incinta era ancora viva e 24 "lesioni cervicali". "Il numero e la reiterazione dei colpi non sono, in questo caso, una superflua, macabra e stilistica enumerazione - si legge nella sentenza. Pur avendo escluso la premeditazione, infatti, la Corte d'assise d'Appello parla di "dolo di proposito" in cui l'ex barman ha avuto il tempo di "scegliere, tra le tante armi improprie e corpi contundenti che in tutti gli ambienti domestici è agevole reperire, lo strumento da impiegare per uccidere" e di decidere "come, quando e dove colpire la vittima" colta di "sorpresa", alle spalle, per "impedire ogni difesa".