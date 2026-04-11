I genitori erano fuori casa

Bologna, morto il bimbo di un anno e mezzo precipitato dal secondo piano: era in camera con la sorellina

Il piccolo era ricoverato all'ospedale Maggiore dopo un volo di 6 metri. Era salito sul letto e si era arrampicato, nell'appartamento con loro alcuni parenti

11 Apr 2026 - 18:23
Bologna via Ada Negri © Dal Web

Bologna via Ada Negri © Dal Web

Non ce l'ha fatta il piccolo di un anno e mezzo, precipitato lo scorso giovedì dal secondo piano di un palazzo in zona Pilastro, a Bologna. Le lesioni riportate erano troppo gravi, e troppo fragile il suo corpicino. Il bimbo era stato portato d'urgenza all'ospedale Maggiore, qui l'equipe medica ne aveva prontamente disposto il ricovero in Rianimazione. Le sue condizioni, disperate fin dal momento in cui il 118 lo ha portato in pronto soccorso, non gli hanno purtroppo lasciato scampo: è stato dichiarato morto nel pomeriggio di sabato 11 aprile.

Leggi anche

Incendio nel Napoletano, tratti in salvo mamma e figlio di cinque anni

Rimini, è morto il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio

La dinamica della tragedia

 Secondo le informazioni raccolte dalla procura, il piccolo si trovava in cameretta con la sorella di 11 anni. In casa i genitori non c'erano, la madre era a prendere gli altri figli a scuola mentre il padre era al lavoro. Erano però presenti altri parenti, a cui i due minori erano stati affidati. A un certo punto, senza che la sorellina riuscisse a fermarlo, per giocare sarebbe salito su un letto adiacente alla finestra. Da qui si sarebbe arrampicato sul davanzale per poi precipitare nel vuoto. Dopo sei metri, l'impatto sul cemento dei garage, nel retro del palazzo. A lanciare l'allarme la sorellina. Arrivata poco dopo, la madre dei due ha avuto un malore appena ha visto la scena. Sulla tragedia la procura di Bologna ha aperto un fascicolo, l'ipotesi al momento è di incidente domestico

Le parole dei parenti dopo la tragedia

 "Era con la sorellina, di 11 anni, che ora è traumatizzata", ha raccontato lo zio poco dopo la tragedia, fuori dalla casa. "C’erano altre persone, ma lì, in quella stanza, era presente solo la sorella. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
bologna

Sullo stesso tema