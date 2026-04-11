Secondo le informazioni raccolte dalla procura, il piccolo si trovava in cameretta con la sorella di 11 anni. In casa i genitori non c'erano, la madre era a prendere gli altri figli a scuola mentre il padre era al lavoro. Erano però presenti altri parenti, a cui i due minori erano stati affidati. A un certo punto, senza che la sorellina riuscisse a fermarlo, per giocare sarebbe salito su un letto adiacente alla finestra. Da qui si sarebbe arrampicato sul davanzale per poi precipitare nel vuoto. Dopo sei metri, l'impatto sul cemento dei garage, nel retro del palazzo. A lanciare l'allarme la sorellina. Arrivata poco dopo, la madre dei due ha avuto un malore appena ha visto la scena. Sulla tragedia la procura di Bologna ha aperto un fascicolo, l'ipotesi al momento è di incidente domestico.