Bologna, morto il bimbo di un anno e mezzo precipitato dal secondo piano: era in camera con la sorellina
Il piccolo era ricoverato all'ospedale Maggiore dopo un volo di 6 metri. Era salito sul letto e si era arrampicato, nell'appartamento con loro alcuni parenti
Bologna via Ada Negri © Dal Web
Non ce l'ha fatta il piccolo di un anno e mezzo, precipitato lo scorso giovedì dal secondo piano di un palazzo in zona Pilastro, a Bologna. Le lesioni riportate erano troppo gravi, e troppo fragile il suo corpicino. Il bimbo era stato portato d'urgenza all'ospedale Maggiore, qui l'equipe medica ne aveva prontamente disposto il ricovero in Rianimazione. Le sue condizioni, disperate fin dal momento in cui il 118 lo ha portato in pronto soccorso, non gli hanno purtroppo lasciato scampo: è stato dichiarato morto nel pomeriggio di sabato 11 aprile.
La dinamica della tragedia
Secondo le informazioni raccolte dalla procura, il piccolo si trovava in cameretta con la sorella di 11 anni. In casa i genitori non c'erano, la madre era a prendere gli altri figli a scuola mentre il padre era al lavoro. Erano però presenti altri parenti, a cui i due minori erano stati affidati. A un certo punto, senza che la sorellina riuscisse a fermarlo, per giocare sarebbe salito su un letto adiacente alla finestra. Da qui si sarebbe arrampicato sul davanzale per poi precipitare nel vuoto. Dopo sei metri, l'impatto sul cemento dei garage, nel retro del palazzo. A lanciare l'allarme la sorellina. Arrivata poco dopo, la madre dei due ha avuto un malore appena ha visto la scena. Sulla tragedia la procura di Bologna ha aperto un fascicolo, l'ipotesi al momento è di incidente domestico.
Le parole dei parenti dopo la tragedia
"Era con la sorellina, di 11 anni, che ora è traumatizzata", ha raccontato lo zio poco dopo la tragedia, fuori dalla casa. "C’erano altre persone, ma lì, in quella stanza, era presente solo la sorella.