Ad avvertire l'allenatore che quell'uomo non era suo padre è stato proprio lo stesso bimbo. L'istruttore è immediatamente intervenuto, impedendo che il 30enne potesse portarsi via il piccolo anche grazie all'azione di altri genitori e dirigenti lì presenti, che hanno fermato l'uomo e hanno chiamato i soccorsi. Trasferito in carcere, il 30enne residente a Dalmine non ha saputo fornire motivazioni convincenti davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.