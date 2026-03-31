Bergamo, si finge il padre di un bimbo di otto anni e cerca di rapirlo: arrestato
Il bambino ha dato l'allarme, l'uomo bloccato da altri genitori mentre tentava la fuga
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È entrato negli spogliatoi della squadra di calcio mentre i bimbi avevano appena finito di allenarsi e si stavano cambiando. Lì si è finto il padre di un piccolo calciatore di 8 anni e lo ha portato fuori, incamminandosi fuori dal centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Un 30enne pachistano incensurato è stato arrestato con l'accusa di tentato sequestro di persona, aggravato dall'età della vittima, lo scorso giovedì 26 marzo.
Il salvataggio di allenatore e genitori
Ad avvertire l'allenatore che quell'uomo non era suo padre è stato proprio lo stesso bimbo. L'istruttore è immediatamente intervenuto, impedendo che il 30enne potesse portarsi via il piccolo anche grazie all'azione di altri genitori e dirigenti lì presenti, che hanno fermato l'uomo e hanno chiamato i soccorsi. Trasferito in carcere, il 30enne residente a Dalmine non ha saputo fornire motivazioni convincenti davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.
Il precedente un mese fa
Poco più di un mese fa, a Bergamo città, un uomo aveva afferrato di forza una bimba mentre usciva da un supermercato con i genitori. La piccola aveva riportato la frattura di una gamba per la violenza del gesto dell'aggressore, 37enne romeno arrestato prontamente e accusato l'uomo di tentato sequestro di minore e di lesioni personali aggravate.