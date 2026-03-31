Reggio Calabria, la Gdf sequestra 400 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro

La guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito tre operazioni distinte al porto di Gioia Tauro durante le quali sono state sequestrati, nel complesso, ben 400 chili di cocaina suddivisi in 309 panetti. L'attività repressiva dei finanzieri si inquadra in un più complesso e articolato piano di interventi predisposto su tutto il territorio portuale, con l'intensificazione delle ispezioni e dei controlli operatori allo scopo di intercettare eventuali carichi di stupefacente importati dalla criminalità organizzata attraverso l'occultamento all'interno dei numerosi container quotidianamente movimentati nello scalo gioiese.