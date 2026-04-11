Incendio nel Napoletano, tratti in salvo mamma e figlio di cinque anni

Paura nella notte a Giugliano in Campania (Napoli), per un incendio scoppiato in un'abitazione al cui interno c'erano una donna di 47 anni e suo figlio di cinque. A intervenire, in via Vicinale 100, sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri. La mamma e il bimbo sono stati trasportati all'ospedale Santobono di Napoli in codice giallo per ustioni lievi: non sono in pericolo di vita. Le cause delle fiamme sono ancora da accertare. L'incendio è stato domato e l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile.