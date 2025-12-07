Logo Tgcom24
Cronaca
PAESE SOTTO SHOCK

Uccide la figlia disabile a Corleone e si suicida, la lettera prima del gesto: "Non ce la faccio più"

La 78enne, che aveva perso il marito otto mesi fa, ha lasciato una missiva in cui chiede "perdono a tutti"

07 Dic 2025 - 16:38
© Tgcom24

"Scusatemi, ma non ce la faccio più. Chiedo perdono a tutti". Ha lasciato una lettera in cui chiede perdono per il gesto compiuto la donna di 78 anni, di Corleone, che ha strangolato la figlia disabile di 47 anni, e poi si è impiccata nel terrazzo della loro abitazione. Secondo molte persone che la conoscevano, la donna non avrebbe retto al peso di dovere gestire la figlia, soprattutto dopo la morte del marito avvenuta otto mesi fa. L'uomo era andato in pensione dopo aver lavorato come infermiere all'ospedale dei Bianchi nel paese ed era una persona benvoluta da tutti.

Cosa è successo

 La donna non rispondeva alle chiamate dei familiari. I nipoti hanno quindi lanciato l'allarme. I soccorritori, accorsi nell'abitazione della donna, hanno aperto la porta e si sono trovati di fronte alla scena di un omicidio-suicidio.

Il tragico epilogo

 Secondo il racconto dei conoscenti della famiglia, la donna aveva fatto un viaggio a Pompei con la figlia insieme a un gruppo religioso. Al ritorno la 47enne era tornata più stanca, e aveva grandi difficoltà ad alzarsi in piedi e a camminare. Nessuno aveva pensato a un epilogo simile, che è stato pianificato come ha scritto la 78enne nella lettera, lasciata per spiegare un gesto che ha sconvolto il paese di Corleone. La vittima era accudita anche da una cugina e dai volontari di Corleone.

Il sindaco: "C'è tanta commozione"

 "Tanta commozione da parte di tutta la nostra comunità per la tragedia che si è consumata in paese. La famiglia era conosciuta per la bontà d'animo", ha detto il sindaco di Corleone Walter Rà, scosso per la tragedia familiare avvenuta nel centro palermitano.

