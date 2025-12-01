Logo Tgcom24
Cronaca
INDAGINI IN CORSO

Antiquario e moglie morti a Firenze, gli inquirenti "Lui avrebbe ucciso lei"

Si attendono l'esito dell'autopsia e dell'analisi delle telecamere per ricostruire chiaramente la dinamica

01 Dic 2025 - 14:57
Avrebbe ucciso la moglie a coltellate per poi togliersi la vita con la stessa arma. E’ questa la ricostruzione ipotizzata dagli inquirenti per la morte di Franco Giorgi, 74 anni, e della moglie Gianna Di Nardo, 68 anni, lui antiquario, lei dipendente comunale in pensione, trovati morti dal figlio domenica pomeriggio nella loro casa a Firenze.

Per stabilire con certezza cosa sia accaduto si attendono i risultati dell'autopsia e la visione delle riprese delle telecamere in strada. L'esame delle immagini dovrebbe portare a escludere in modo definitivo che nell'abitazione possano essere entrate terze persone: già ieri era emerso che non sarebbero stati rilevati segni di effrazione alla porta.

L'autopsia dovrebbe confermare se alcune lesioni rilevate sulla donna siano da difesa, portando così a ritenere che la donna sia stata uccisa. Da un primo esame non sarebbero, invece, state trovate lesioni da difesa sull'uomo. In casa non sarebbero stati trovati biglietti d'addio.

