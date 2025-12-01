"Me ne vado e porto con me la mamma": ecco il messaggio ricevuto dal figlio della donna uccisa a Città della Pieve

Andrea, il 35enne figlio di Stefania Terrosi, ha spiegato che con Antonio Iacobellis "non c'erano più rapporti da mesi"
© carabinieri
"Me ne vado, porto con me mamma, così ti faccio un dispetto": è il messaggio che Antonio Iacobellis ha inviato ad Andrea, il figlio di Stefania Terrosi uccisa a Po' Bandino di Città della Pieve, prima di suicidarsi. A riferirlo è stato il giovane a Il Messaggero. Andrea, 35 anni, ha ricostruito la mattinata di sabato, spiegando che con l'ex sottufficiale dell'Aeronautica "non c'erano più rapporti negli ultimi mesi". E la madre "gli aveva detto che era meglio prendersi un periodo di riflessione".
"Semplicemente avevamo una visione diversa della vita", ha sottolineato l'uomo. "Mamma mi ha raccontato di una discussione avvenuta il 18 novembre. Lei gli aveva detto che era meglio allontanarsi. Lui è rimasto sempre lì". Ricostruendo la vicenda, ha affermato: "Iacobellis mi ha mandato tre messaggi in fila. In uno mi ha detto 'me ne vado e porto con me mamma'. Erano le 11:15. Non li ho visti subito. Mi trovavo in garage e il telefonino non aveva campo".
"Quando sono salito in casa ho trovato la mia compagna terrorizzata", ha proseguito Andrea. "I messaggi erano arrivati anche a lei. Da quello che ho ricostruito, oltre al suo amico, li ha mandati anche alla figlia e a dei parenti a Bari. Sono subito andato a casa di mamma, c'erano già i carabinieri. Ho dato loro le chiavi per entrare. No, io lì dentro non ci ho messo piede".