Cronaca
dramma a palermo

Donna uccide la figlia disabile e si suicida a Corleone: aveva da poco perso il marito

06 Dic 2025 - 13:17
Corleone © Tgcom24

Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita a Corleone, nella città metropolitana di Palermo. Il dramma familiare è avvenuto nel centro storico. Sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118. La donna, raccontano in paese, otto mesi fa aveva perso il marito, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà. Da allora la donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile.