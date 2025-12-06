Donna uccide la figlia disabile e si suicida a Corleone: aveva da poco perso il marito

Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è tolta la vita a Corleone, nella città metropolitana di Palermo. Il dramma familiare è avvenuto nel centro storico. Sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118. La donna, raccontano in paese, otto mesi fa aveva perso il marito, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà. Da allora la donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile.