Venezia, uccide la ex compagna: poi va a casa e si impicca

Tragedia a Dolo, nel Veneziano. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, è stato trovato morto impiccato all'interno della sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna, Tania Terrin, di 39 anni. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara, sempre in provincia di Venezia. La scoperta dei due cadaveri, secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, è avvenuta nella tarda serata di domenica 16 agosto. A confermare quanto accaduto sono state le forze dell'ordine che però mantengono uno stretto riserbo sull'esatta dinamica. Secondo quanto si apprende, al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo che, per questo, aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia.