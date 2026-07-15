Rimini, uccide la compagna di 62 anni e chiama i carabinieri: fermato

Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato il compagno della donna a contattare le forze dell'ordine, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la donna sia stata colpita con un coltello o con un martello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Coriano, della Compagnia di Riccione e del Nucleo investigativo di Rimini.

