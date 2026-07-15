Aurora uccisa a Piacenza, la mamma sulla confessione del fidanzato: "Non è pentito, vuole uno sconto di pena"

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In collegamento con "Morning News" la madre di Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre 2024 precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava, commenta la confessione da parte del fidanzato 15enne che l'avrebbe spinta. "L'ha fatta soffrire per un'ora e mezza prima di ucciderla e quando ha confessato non mostrava nessun tipo di emozione, nulla. Il suo viso era fermo" ha raccontato Morena Corbellini.
"La sua è una strategia, per quasi due anni si è proclamato innocente e adesso all'improvviso, dopo un abbreviato, ha confessato di averla uccisa. Non è pentito né lui né la madre, lo ha fatto solo per avere uno sconto di pena. La famiglia del ragazzo non ha mai cercato un contatto con noi, il loro tacere deriva dal fatto di sapere di essere colpevoli" ha proseguito la mamma della più giovane vittima di femminicidio d'Europa. All'ex fidanzato di Aurora Tila, la procura in primo grado aveva chiesto una pena record per un minore di 20 anni e 8 mesi per poi infliggerne solo 17. "Il suo è stato un delitto premeditato, era venuto qui con un cacciavite lungo 15 cm che ha utilizzato per colpirla alle mani mentre lei tentava di salvarsi aggrappandosi alla ringhiera" ha ricordato la signora Morena in diretta dal terrazzo dove la figlia è stata spinta.
"Morning News" ha poi trasmesso in esclusiva gli ultimi istanti della ragazza prima della morte nell'androne del suo palazzo. Le immagini mostrano l'incontro avvenuto alle 7 del mattino in cui si vede il ragazzo controllarsi le tasche, dove teneva il cacciavite, prima di vedere Aurora e condurla abbracciandola verso l'ascensore.