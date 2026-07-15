Aurora uccisa a Piacenza, la mamma sulla confessione del fidanzato: "Non è pentito, vuole uno sconto di pena"

"La sua è una strategia, per quasi due anni si è proclamato innocente e adesso all'improvviso, dopo un abbreviato, ha confessato di averla uccisa. Non è pentito né lui né la madre, lo ha fatto solo per avere uno sconto di pena. La famiglia del ragazzo non ha mai cercato un contatto con noi, il loro tacere deriva dal fatto di sapere di essere colpevoli" ha proseguito la mamma della più giovane vittima di femminicidio d'Europa. All'ex fidanzato di Aurora Tila, la procura in primo grado aveva chiesto una pena record per un minore di 20 anni e 8 mesi per poi infliggerne solo 17. "Il suo è stato un delitto premeditato, era venuto qui con un cacciavite lungo 15 cm che ha utilizzato per colpirla alle mani mentre lei tentava di salvarsi aggrappandosi alla ringhiera" ha ricordato la signora Morena in diretta dal terrazzo dove la figlia è stata spinta.