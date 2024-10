Piacenza, 13enne giù da palazzo: un testimone-chiave avrebbe visto la scena

Ci sarebbe un testimone-chiave che il 25 ottobre ha visto Aurora, la tredicenne morta a Piacenza, e il fidanzato, il 15enne fermato per omicidio, poco prima che lei cadesse dal palazzo. Lo scrivono Libertà e La Repubblica e la circostanza trova conferme. La persona avrebbe poi riferito ai carabinieri e ciò avrebbe convinto la Procura per i minorenni di Bologna a disporre il fermo per il ragazzo, che in un primo momento era stato rilasciato e indagato a piede libero e ora si trova in un istituto minorile. "Voglio giustizia, mia figlia voleva lasciarlo ed è stata uccisa", torna ad affermare la mamma di Aurora su Il Corriere della Sera. Fin dal primo momento, per la morte della figlia, ha puntato il dito contro quel 15enne che "disprezzava e umiliava" la sua bambina. Per questo parla di "infanticidio e non femminicidio". "Era un violento - continua - era diventato uno stalker, lei voleva lasciarlo e per questo è morta, ma aveva tanti sogni, voleva fare la psicologa per aiutare gli altri".