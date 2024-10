Piacenza, i messaggi della 13enne sull'ex: "Viene sotto casa e fuori da scuola, è pazzo"

"Mattino Cinque News", nella puntata di martedì 29 ottobre, ha mandato in onda alcuni stralci delle chat che la 13enne scomparsa, aveva inviato negli ultimi tempi a una sua amica. La ragazza, da quanto emerge, accusava l'ex di avere un atteggiamento ossessivo nei suoi confronti: "Sì, è pieno di problemi ma non gli fanno niente - si legge in uno dei suoi messaggi -. Ma lascia stare, una volta mi ha mollato uno schiaffo perché mi fa 'Sei ****' e gli faccio 'Tua sorella', ma così per..."