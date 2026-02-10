"Casi come quello di Aurora, di Giulia Cecchettin e Zoe Trinchero mostrano come un femminicida normalizzi la violenza: un femminicida si è abituato a usare la violenza senza dargli peso e probabilmente continuerà a farlo, proprio come l'assassino di mia figlia, che in carcere adesso si vanta di aver provocato la più giovane vittima di femminicidio in Europa come fosse un record, dimostrando di non aver capito nulla". All'indomani della morte della 17enne di Nizza Monferrato (Asti), sono amare le parole che la mamma di Aurora Tila, la 13enne che nel 2024 precipitò dal settimo piano del palazzo di Piacenza in cui abitava e che per il Tribunale per i minorenni è stata uccisa dal ragazzino, allora 15enne, con il quale aveva avuto una storia, condannato poi a 17 anni ma che si è sempre dichiarato innocente. Da quel tragico 25 ottobre 2024 Morena Corbellini lotta per il ricordo della figlia e a La Stampa annuncia la nascita dell'associazione "La Luce di Aurora" con l'obiettivo di fare "divulgazione, informazione, dialogo e prevenzione". "Andremo nelle scuole, nelle aziende, ovunque, per incontrare ragazzi e genitori", spiega.