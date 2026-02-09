L'indagine sull'omicidio di Zoe Trinchero: era ancora viva quando è stata gettata nel canale?

Zoe aveva terminato il turno al Bar della Stazione intorno alle 21 ed era andata in un garage attrezzato come area ricreativa, dove un gruppo di cinque o sei ragazzi era solito trovarsi. Dal racconto di manna, due di loro si sarebbero offerti di andare a comprare dei kebab, con Zoe e Alex che decidono di accordarsi. Al ritorno, mentre i primi due ragazzi avrebbero accelerato il passo per non far raffreddare il cibo, la ragazza e il suo assassino sarebbero restati indietro, proprio lungo l'argine del rio Nizza. Qui, sempre secondo il racconto di Manna, ci sarebbe stata una discussione su una presunta relazione tra loro, finita per un tradimento di lui. Il rifiuto di Zoe di tornare insieme - una versione contestata dagli amici che negano l'esistenza di tale relazione - avrebbe scatenato la violenza. Da quel momento, solo Alex sa cosa è realmente accaduto.