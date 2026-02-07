Chi era Zoe Trinchero, il lavoro al bar e il sogno di psicologia: "Tutti la adoravano"

Nessuno dice che in città sia sempre filato tutto liscio. È Leonardo, 20 anni, uno dei tanti amici di Zoe: "Quando uscivamo alla sera andavamo sempre a prenderla al lavoro. Con la gente che gira da queste parti non ci fidavamo a lasciarla sola". Non solo. Il giovane, riferendosi a una delle tante persone ascoltate dai carabinieri prima di procedere all'arresto del sospettato, ha detto che "non è esattamente un personaggio tranquillo". "Ma per fare una cosa del genere, sempre ammesso che sia stato lui, deve essere impazzito", ha aggiunto. Zoe non era fidanzata. Qualche tempo fa aveva detto "no" a un ragazzo che la stava corteggiando, ma era finita lì.