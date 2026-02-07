Chi era Zoe Trinchero, il lavoro al bar e il sogno di psicologia: "Tutti la adoravano"
Una ragazza allegra, solare e con il desiderio di "aiutare gli altri": a Nizza Monferrato, le parole che si spendono per parlare di lei sono queste
© Ansa
Una ragazza allegra, solare e con un sogno: diventare psicologa "per aiutare gli altri". Non importa chi sia a parlare: a Nizza Monferrato, una città di diecimila abitanti dove tutti conoscono tutti, le parole che si spendono per parlare di Zoe sono queste e poche altre. Una diciassettenne capace di suscitare affetto e simpatia al primo sguardo. "Un peperino che studiava, lavorava e si dava un gran da fare", dice uno dei suoi tanti amici.
Il dolore, lo sconcerto, l'incredulità
La morte di Zoe Trinchero ha sconvolto la routine di questa località incastonata fra Alessandria, Asti, Alba e quelle vigne del Piemonte che producono vini rinomati in tutto il mondo. La rabbia è montata non appena si è sparsa la notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita. Uno stato d'animo che per poco non ha provocato una seconda tragedia e che ha visto protagonista, suo malgrado, un giovane di origini straniere che vive a Nizza fin da quando era bambino. Ora a Nizza restano il dolore, lo sconcerto, l'incredulità.
"Andavamo sempre a prenderla al lavoro"
Nessuno dice che in città sia sempre filato tutto liscio. È Leonardo, 20 anni, uno dei tanti amici di Zoe: "Quando uscivamo alla sera andavamo sempre a prenderla al lavoro. Con la gente che gira da queste parti non ci fidavamo a lasciarla sola". Non solo. Il giovane, riferendosi a una delle tante persone ascoltate dai carabinieri prima di procedere all'arresto del sospettato, ha detto che "non è esattamente un personaggio tranquillo". "Ma per fare una cosa del genere, sempre ammesso che sia stato lui, deve essere impazzito", ha aggiunto. Zoe non era fidanzata. Qualche tempo fa aveva detto "no" a un ragazzo che la stava corteggiando, ma era finita lì.
"Si faceva voler bene"
"A me - dice Nicole, l'amica del cuore - non ha mai raccontato niente di preoccupante. E fra noi credo che non ci fossero segreti". Dal 9 dicembre Zoe lavorava al bar della stazione, quattro ore al giorno. "Proprio ieri - dice il titolare - avevamo parlato di rinnovo del contratto. Era molto cordiale con i clienti, si faceva voler bene. Gli amici passavano sempre a prenderla ma restavano fuori, educatamente, ad aspettare che uscisse. È andata così anche venerdì. Dopo le ultime battute ha salutato tutti dicendo: "Ci vediamo domani"".