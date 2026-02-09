Asti, Alex Manna confessa l'omicidio: "L'ho presa a pugni, non so perchè" | La sua ex: "Non sa controllare la rabbia"

"Avevamo discusso, le ho dato un pugno, forse più, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l'ho buttata giù nel canale, l'ho solo lasciata cadere". Con queste parole Alex Manna ha confessato l'omicidio di Zoe Trinchero. Davanti ai carabinieri e al pubblico ministero, il giovane ha raccontato anche il tentativo di depistaggio, gettando la colpa su di un altro ragazzo del paese. "Ho detto in giro che poteva essere stato lui perché si sa che è un po' strano. Ho raccontato che ci ha aggrediti e che sono scappato. Mi spiace, ho fatto male".