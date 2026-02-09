Asti, Alex Manna confessa l'omicidio: "L'ho presa a pugni, non so perchè" | La sua ex: "Non sa controllare la rabbia"
Tra la vittima e il suo assassino, chiarisce Nicole, non c'era altro che una "semplice conoscenza"
"Alex non è cattivo, però è un po' aggressivo. Con me non ha mai alzato le mani, ma perde la pazienza facilmente, di punto in bianco diventava oppressivo, geloso, diceva che cosa dovevo fare e cosa non dovevo fare. Non ha un brutto carattere, però quando perdeva la pazienza rompeva le cose. Una volta ha distrutto i vetri della sua stanza, prendendosela con gli oggetti". È il ritratto di Alex Manna, assassino della 17enne Zoe Trinchero, fornito da Nicole, migliore amica della vittima ed ex fidanzata del suo assassino. Intanto, interrogato dai carabinieri e dal pm, il giovane confessa l'omicidio e il tentativo di depistaggio.
La confessione di Alex Manna: "L'ho presa a pugni, non so perché"
"Avevamo discusso, le ho dato un pugno, forse più, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l'ho buttata giù nel canale, l'ho solo lasciata cadere". Con queste parole Alex Manna ha confessato l'omicidio di Zoe Trinchero. Davanti ai carabinieri e al pubblico ministero, il giovane ha raccontato anche il tentativo di depistaggio, gettando la colpa su di un altro ragazzo del paese. "Ho detto in giro che poteva essere stato lui perché si sa che è un po' strano. Ho raccontato che ci ha aggrediti e che sono scappato. Mi spiace, ho fatto male".
L'ex fidanzata Nicole: "Non potevo parlare, né uscire con nessuno"
Ai giornalisti Nicole restituisce il profilo di Alex, il ragazzo che è stato il suo fidanzato per un anno e mezzo. "Non ha un carattere facile e non era un tipo tranquillissimo" esordisce la giovane. "Con me era ossessivo e possessivo, non potevo né parlare né uscire con nessuno. Una volta ha sferrato un violento pugno contro la finestra per un motivo banalissimo: aveva litigato con suo fratello" racconta, ricordando il periodo burrascoso della relazione vissuta con il ragazzo. A un certo punto Nicole non ce la fa più, non riesce più a sopportare i modi di fare di Alex e decide di lasciarlo. "Io non ne volevo più sapere per tutti questi motivi e ora, proprio lui, mi ha tolto la mia amica" dice.
"Non aveva voglia di lavorare, lo mantenevo io"
Dalle confidenze fatte da Nicole ai giornalisti emerge, oltre all'indole violenta, il ritratto di un ragazzo senza obiettivi. Un giovane che, contrariamente a quanto accade solitamente a quell'età, non ha voglia di fare nulla e vive di ciò che gli altri gli possono offrire. "Era un ragazzo di compagnia, ma senza un soldo. Non ha mai avuto tanta voglia di lavorare. Lo mantenevo io. Adesso si fa mantenere dalla sua nuova fidanzata" racconta la migliore amica di Zoe che aggiunge:"È uno che va a dormire tardi e si sveglia che è già mezzogiorno".
"Zoe e Alex erano conoscenti"
Alla domanda su che tipo di rapporto ci fosse tra la vittima e il suo carnefice Nicole risponde chiaramente, tra i due non c'era altro che una semplice conoscenza. "Erano andati a fare un aperitivo tre mesi fa ma Zoe non mi ha mai detto che lui la importunava né che si fosse invaghito di lei" racconta. "Io e Zoe stavamo sempre insieme e non mi ha mai detto o mostrato preoccupazioni a proposito di Alex. Anzi, a lei non piaceva proprio", chiarisce la giovane.