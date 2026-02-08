Asti, la ex del ragazzo che ha ucciso Zoe: "Lui non sa controllare la rabbia"

Ai giornalisti Nicole restituisce il profilo di Alex, il ragazzo che è stato il suo fidanzato per un anno e mezzo. "Non ha un carattere facile e non era un tipo tranquillissimo" esordisce la giovane. "Con me era ossessivo e possessivo, non potevo né parlare né uscire con nessuno. Una volta ha sferrato un violento pugno contro la finestra per un motivo banalissimo: aveva litigato con suo fratello" racconta, ricordando il periodo burrascoso della relazione vissuta con il ragazzo. A un certo punto Nicole non ce la fa più, non riesce più a sopportare i modi di fare di Alex e decide di lasciarlo. "Io non ne volevo più sapere per tutti questi motivi e ora, proprio lui, mi ha tolto la mia amica" dice.