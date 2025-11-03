Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato condannato a 17 anni

La madre di Aurora, come sempre, era presente in aula. "Sono soddisfatta per la condanna a 17 anni, anche se 20 erano meglio. Ma almeno giustizia è stata fatta. Io ho sempre creduto nella giustizia, l'ho detto dall'inizio", ha detto Morena Corbellini. La donna ha poi confermato la volontà di voler creare una associazione in nome di Aurora: "L'obiettivo dell'associazione è far sì che determinate situazioni non succedano più. L'obiettivo è quello di andare in giro e informare e aiutare i ragazzi e le ragazze che hanno problematiche a non fidarsi di personaggi come il ragazzino incontrato da mia figlia".