Piacenza, 13enne morta: due medici della difesa mettono in dubbio le tesi dell'accusa contro il suo ex

Inoltre il rito abbreviato, secondo la decisione della giudice Chiara Alberti, sarà "condizionato: saranno quindi ascoltati in aula i due consulenti di parte. E sono loro a definire "criticabili" le conclusioni del medico legale, incaricato dalla Procura per i minorenni di Bologna di spiegare le cause della morte della 13enne. La dinamica della caduta, secondo Cecchetto, è "incompatibile con un suicidio". L'analisi delle lesioni del cranio farebbe pensare a una caduta all'indietro, probabilmente per una spinta, e non in avanti, come sarebbe in caso di un gesto estremo volontario. Ma questa conclusione viene messa in dubbio da Tavani e Maisto in base alle lesioni riscontrate alla testa.