Piacenza si ferma per l'ultimo saluto ad Aurora, in centinaia ai funerali della 13enne

All'uscita del feretro dalla chiesa si è levato un lungo applauso tra la folla e sono stati accesi fumogeni di colore bianco: diversi palloncini bianchi sono poi stati liberati in cielo. A dare l'ultimo saluto alla ragazzina c'erano amici e compagni di scuola, ma anche tanta gente comune della città, rimasta profondamente scossa dalla tragedia della 13enne. Molti gli striscioni con messaggi come "Ciao Aurora" e "Questo non è un addio ma un arrivederci". In prima fila, in chiesa, il sindaco Katia Tarasconi, in compagnia del prefetto Paolo Ponta: a Piacenza è stato proclamato il lutto cittadino.