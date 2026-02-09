Naudy Carbone, falsamente accusato dell'omicidio di Zoe Trinchero: "Avevo 50 persone sotto casa, volevano vendetta"

"Venerdì sono rimasto a casa e ho ordinato una pizza, poi sono andato a dormire. Intorno all'1.30 ho sentito delle urla", ha raccontato Carbone a Repubblica. Il musicista, adottato da una famiglia italiana della zona, ha una storia di fragilità psichica alle spalle. "Mi sono affacciato, sotto casa c'erano tantissime persone, ragazzini e adulti. Urlavano: 'Nero di m..., scendi'. Io non capivo cosa stesse accadendo. Alcuni sono saliti fino al pianerottolo. Ho chiamato i carabinieri. Sono arrivati e mi hanno portato in caserma", ha aggiunto. Lì, i militari gli hanno spiegato cosa era successo: la 17enne Zoe Trinchero, di Nizza Monferrato, era stata uccisa.