Tragedia di Pietralata, parla il medico Roberto Trujillo: "Se avessi saputo, avrei fatto loro uno sconto"

Per la terapia nella clinica messicana la famiglia romana aveva speso una cifra rilevante: si ipotizza tra i 60 e i 70 mila euro comprensivi anche delle spese di viaggio e soggiorno. Il medico messicano - laureato in neuroscienze e virologia molecolare ad Harward che in Rete, referendosi alle terapie con il Cytotron, parla di "curare l'incurabile" e racconta "non sono io che ho scelto la medicina, ma è la medicina che ha scelto me" - si dice ora "profondamente addolorato" per il tragico epilogo. "Ho saputo tramite la mia interprete della tragedia che ha colpito la famiglia di Roma", le parole di Trujillo sul Messaggero, "Mi ricordo della bambina e dei suoi genitori. Se avessi saputo dei loro problemi economici avremmo trovato insieme un modo per affrontare i costi della terapia".