Strage di Pietralata, tracce di polvere da sparo su entrambi i genitori: potrebbero aver sparato tutti e due

La pistola potrebbe essere stata impugnata da entrambi. È questo uno degli scenari drammatici che emerge dai primi risultati delle autopsie sulla strage familiare di Pietralata, a Roma, dove sono stati trovati morti Luca Abbasciano, 42 anni, Valentina Pambianco, 41, e la loro figlia Bianca, di appena 5 anni e affetta da una grave disabilità. Sulle mani di entrambi i genitori sono state rilevate tracce di polvere da sparo. Un elemento che lascia aperta la possibilità che sia Abbasciano sia Pambianco abbiano utilizzato la pistola Glock regolarmente detenuta dall'uomo per compiere la strage.