Strage di Pietralata, tracce di polvere da sparo su entrambi i genitori: potrebbero aver sparato tutti e due
I primi esami sui corpi di Luca Abbasciano e Valentina Pambianco aprono un nuovo interrogativo sulla morte della coppia e della figlia Bianca
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La pistola potrebbe essere stata impugnata da entrambi. È questo uno degli scenari drammatici che emerge dai primi risultati delle autopsie sulla strage familiare di Pietralata, a Roma, dove sono stati trovati morti Luca Abbasciano, 42 anni, Valentina Pambianco, 41, e la loro figlia Bianca, di appena 5 anni e affetta da una grave disabilità. Sulle mani di entrambi i genitori sono state rilevate tracce di polvere da sparo. Un elemento che lascia aperta la possibilità che sia Abbasciano sia Pambianco abbiano utilizzato la pistola Glock regolarmente detenuta dall'uomo per compiere la strage.
Tre colpi
Gli accertamenti condotti dalla squadra del medico-legale coordinata dal professor Vittorio Fineschi hanno individuato complessivamente tre ferite provocate da colpi d'arma da fuoco. Soltanto uno dei due adulti presenta una ferita alla tempia, mentre l'altro genitore e la piccola Bianca sono stati raggiunti in altri punti della testa. Non sarebbero emersi trovati segni di violenza tali per cui la colluttazione prima degli spari è stata esclusa. I tre corpi erano adagiati sul letto matrimoniale, con la bambina in mezzo tra il padre e la madre. Restano da chiarire anche le tempistiche con cui sono stati sparati i colpi.
I prossimi accertamenti
Ulteriori elementi potrebbero arrivare dalle analisi tossicologiche. Si cerca infatti la presenza di farmaci, tranquillanti o altre sostanze. Gli investigatori vogliono determinare se al momento della strage alcune delle vittime stessero dormendo. Anche i cellulari dei due genitori saranno determinanti per capire la dinamica e il contesto in cui si è scatenata la tragedia. Il cellulare di Abbasciano risulterebbe disattivato dalle 23 circa di sabato, mentre l'ultimo messaggio inviato da Pambianco a un amico risalirebbe alle 19.15.