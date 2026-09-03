Giù con la compagna dal cavalcavia sull'A1, ipotesi omicidio-suicidio

Due cadaveri, di un uomo e di una donna, sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1, nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima, nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio del 3 settembre, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
La vicenda
Non sono chiari ancora i contorni della vicenda né la dinamica di quanto accaduto. L'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l'autostrada. Gli agenti, secondo quanto ricostruisce la Questura di Firenze, hanno rinvenuto il corpo dell'uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. A margine della carreggiata c'era la loro auto. In base a quanto emerso dai primi accertamenti l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Sul posto la polizia stradale, i soccorritori del 118 e il pm di turno per ricostruire quanto accaduto.
Sul luogo dell'accaduto con la polizia stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Il tratto interessato sarebbe stato temporaneamente chiuso al traffico.