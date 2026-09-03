Giù con la compagna dal cavalcavia sull'A1, ipotesi omicidio-suicidio

Non sono chiari ancora i contorni della vicenda né la dinamica di quanto accaduto. L'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l'autostrada. Gli agenti, secondo quanto ricostruisce la Questura di Firenze, hanno rinvenuto il corpo dell'uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. A margine della carreggiata c'era la loro auto. In base a quanto emerso dai primi accertamenti l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Sul posto la polizia stradale, i soccorritori del 118 e il pm di turno per ricostruire quanto accaduto.