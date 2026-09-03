A ricostruire la vicenda è il quotidiano locale L'Est Républicain. Secondo fonti del giornale, il padre avrebbe usato un fucile. Poi ha puntato l'arma verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo, nonché nonna dei bimbi. Il 42enne, riporta il quotidiano locale, avrebbe ripreso l'uccisione dei suoi familiari e avrebbe inviato il filmato alla moglie da cui si stava lasciando. "Questo è quello che ti meriti", avrebbe scritto Jean-Paul Monnot alla compagna, prima di togliersi la vita.