Francia, omicidio-suicidio: padre uccide due figli e la suocera, poi si toglie la vita | Il video del dramma alla moglie: "È quello che ti meriti"
La vicenda è accaduta a Gy, nell'est del Paese. Marito e moglie stavano divorziando. È stata avviata un'indagine per omicidio
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È un vero e proprio massacro familiare quella avvenuto a Gy, nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, fra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati nella serata del 2 settembre in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre dei piccoli, Jean-Paul Monnot, di 42 anni, un appaltatore edile, appartenente a una comunità di nomadi.
La vicenda
A ricostruire la vicenda è il quotidiano locale L'Est Républicain. Secondo fonti del giornale, il padre avrebbe usato un fucile. Poi ha puntato l'arma verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo, nonché nonna dei bimbi. Il 42enne, riporta il quotidiano locale, avrebbe ripreso l'uccisione dei suoi familiari e avrebbe inviato il filmato alla moglie da cui si stava lasciando. "Questo è quello che ti meriti", avrebbe scritto Jean-Paul Monnot alla compagna, prima di togliersi la vita.
Le indagini
Il sindaco di Gy - paese di un migliaio di abitanti - ha subito convocato una riunione straordinaria della giunta. Avviata un'indagine per omicidio per comprendere meglio le circostanze della tragedia familiare. La coppia stava avviando le procedure per il divorzio. "Si trattava di una coppia in istanza di divorzio, stavano costruendo una casa", precisano le fonti citate dal giornale francese. Uno dei corpi è stato ritrovato a bordo di un furgone e gli altri tre in un camper.