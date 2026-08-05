Delitto d’onore, 45 anni dopo perché la sua eredità culturale continua a interrogare l’Italia

Dal punto di vista giuridico, il principio secondo cui l'onore maschile potesse attenuare la responsabilità di un omicidio è stato quindi cancellato definitivamente nel 1981. Sul piano culturale, però, studiosi, magistrati, istituzioni e organismi internazionali continuano a evidenziare come alcune dinamiche di controllo, possesso e sopraffazione nei confronti delle donne non siano completamente scomparse. Di certo i femminicidi perpetrati negli ultimi decenni non sono la diretta prosecuzione del delitto d'onore, ma molti di questi maturano ancora in contesti in cui l'impianto culturale del patriarcato è ancora vivo: volontà di controllo, rifiuto dell'autonomia della donna, gelosia ossessiva o incapacità di accettare la fine di una relazione sono le motivazioni che spesso gli investigatori e la magistratura individuano nelle indagini quando un uomo uccide una donna "in quanto donna", con la quale solitamente aveva (o avrebbe voluto avere) una relazione amorosa e che la normativa più recente identifica espressamente come elementi qualificanti del reato di femminicidio.