Omicidio Saman Abbas, Cassazione conferma le condanne all'ergastolo per i familiari | Allo zio 22 anni

Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, così come i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Hasnain. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.