Violenza di genere, Gino Cecchettin a un evento al Parlamento europeo: "La sensibilizzazione è il primo passo"
L'intervento a margine dell'incontro "Prevenire la violenza di genere in Europa", organizzato dalle europarlamentari rispettivamente del Pd e di Forza Italia Alessandra Moretti e Giusi Princi
"Ho visto tanta sensibilizzazione, a partire dalle scuole e dagli enti. È un primo passo, magari non ci poi permette di risolvere la questione però iniziare dalla sensibilizzazione e far capire quello che c'è da fare è tanto, poi servono misure concrete". Lo ha detto Gino Cecchettin ai microfoni di TotalEU Production a margine dell'evento "Prevenire la violenza di genere in Europa", organizzato al Parlamento europeo a Bruxelles dalle europarlamentari rispettivamente del Pd e di Forza Italia Alessandra Moretti e Giusi Princi.
Cecchettin ha partecipato all'evento, che si è svolto il 2 marzo, intervenendo durante il panel "Educare per combattere la violenza, l'esempio della Fondazione Giulia Cecchettin".
"Con le direttive europee possiamo arrivare in ogni Stato e cercare di dare una risposta europea alla questione, visto che è un problema che interessa comunque tutti gli Stati europei, da nord a sud, da est a ovest", ha aggiunto Cecchettin.