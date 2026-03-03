Violenza di genere, Gino Cecchettin a un evento al Parlamento europeo: "La sensibilizzazione è il primo passo"

"Ho visto tanta sensibilizzazione, a partire dalle scuole e dagli enti. È un primo passo, magari non ci poi permette di risolvere la questione però iniziare dalla sensibilizzazione e far capire quello che c'è da fare è tanto, poi servono misure concrete". Lo ha detto Gino Cecchettin ai microfoni di TotalEU Production a margine dell'evento "Prevenire la violenza di genere in Europa", organizzato al Parlamento europeo a Bruxelles dalle europarlamentari rispettivamente del Pd e di Forza Italia Alessandra Moretti e Giusi Princi.