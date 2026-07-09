La Corte d'Assise di Macerata ha dunque accolto la richiesta della procura di Ascolti, che all'uomo contestava l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. Secondo gli inquirenti e i giudici, l'omicidio è aggravato dall'essere stato commesso contro la moglie, con crudeltà, per futili motivi e perché si è concretizzato al culmine di maltrattamenti ai danni della donna. La 45enne, essendo stata torturata nei giorni precedenti, è stata giudicata "in minorata difesa", costituendo una ulteriore aggravante.