Bimba morta a Bordighera, "a uccidere Beatrice è stato un colpo alla testa"
La piccola era denutrita e aveva anche altre emorragie in corso ma dall'autopsia emerge che si sarebbe potuta salvare se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza.
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Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di due anni trovata morta nella abitazione della madre a Bordighera, la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
Anche se le conclusioni dell'accertamento peritale non sono ancora state formalmente depositate in Procura, secondo quando trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta, causata da un colpo, che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso.