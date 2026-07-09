MADRE E COMPAGNO SONO IN CARCERE

Bimba morta a Bordighera, "a uccidere Beatrice è stato un colpo alla testa"

La piccola era denutrita e aveva anche altre emorragie in corso ma dall'autopsia emerge che si sarebbe potuta salvare se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza.

09 Lug 2026 - 11:32
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© Ansa

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Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di due anni trovata morta nella abitazione della madre a Bordighera, la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti. 

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Anche se le conclusioni dell'accertamento peritale non sono ancora state formalmente depositate in Procura, secondo quando trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta, causata da un colpo, che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso.

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