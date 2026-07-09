Mario Adinolfi: "Sono totalmente innocente. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango"
Il leader del Popolo della Famiglia ha rilasciato una nota ufficiale in cui dichiara la sua totale innocenza: "Davanti alla giustizia di Dio sono puro"
Mario Adinolfi © Ansa
Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. "Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango" si legge nella nota.
Il leader del Popolo della Famiglia ha usato anche una metafora biblica per descrivere la sua situazione: "Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia".
Nella nota, Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. "Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia i poveri finanzieri sono andati via con due fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da monaco, senza vizi" ha concluso.