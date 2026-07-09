Mario Adinolfi: "Sono totalmente innocente. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango"

Nella nota, Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. "Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia i poveri finanzieri sono andati via con due fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da monaco, senza vizi" ha concluso.