Arresto Adinolfi, cos'è e quando è nato il betting club "Scommessa Collettiva"

Le prime contestazioni pubbliche sono emerse soltanto negli ultimi anni, quando alcuni aderenti hanno iniziato a denunciare ritardi nella restituzione delle somme e difficoltà nel recuperare il capitale investito. Da parte sua, Adinolfi ha sempre sostenuto la correttezza del funzionamento della Scommessa Collettiva, affermando che si trattasse di una libera associazione privata tra scommettitori ("avranno aderito in totale sei o sette persone", ha minimizzato più volte) e respingendo le accuse mosse da alcuni ex partecipanti.