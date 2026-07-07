Milano, trovato con oltre 400 scatole di farmaci per disfunzione erettile: arrestato

Un uomo di 58 anni è stato arrestato nella giornata di lunedì a Milano, in zona Certosa, dopo essere stato trovato in possesso di oltre 60 grammi di cocaina, di oltre 7.500 euro in contanti, di materiale utilizzato per il confezionamento della droga e di documentazione ritenuta utile alle indagini. Ma non è tutto. Il 58enne aveva con sé anche oltre 400 unità di farmaci per la disfunzione erettile, sulla cui provenienza e destinazione sono in corso accertamenti. L'arresto dell'uomo è avvenuto al termine di un'attività di polizia giudiziaria avviata a seguito di una segnalazione pervenuta dagli agenti della polizia locale cittadina. L'attenzionato è accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato inoltre denunciato in stato di libertà per ulteriori ipotesi di reato connesse ai medicinali rinvenuti.