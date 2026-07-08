Catania, sfruttamento sessuale di minorenni online: 7 arresti

Sette arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, condotta dalla polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, in raccordo con il Cncpo (Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online). I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedo-pornografico. Nell'ambito dell'indagine della procura distrettuale etnea sono indagate complessivamente trenta persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti. Il materiale rinvenuto e sequestrato a tutti gli indagati nel corso delle perquisizioni, spiega la Procura di Catania, è al vaglio degli investigatori, per ulteriori approfondimenti finalizzati a confermare il quadro indiziario, acquisire ulteriori elementi a carico di soggetti ancora ignoti nonché a identificare le piccole vittime.