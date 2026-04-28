Pedopornografia online, tre arrestati e sei denunciati in una vasta operazione con l'Fbi

Le indagini hanno preso l'avvio nel 2024, con una collaborazione tra la Polizia di Stato e l'Fbi, una investigazione dove ci sono stati agenti infiltrati che si sono finti utenti interessati ad acquistare immagini di bambini, così dopo una panoramica sui mercati internazionali, dove venivano sfruttati anche piccoli in tenera età, attraverso l'intelligenza artificiale e dopo mesi e mesi di monitoraggio, all'alba sono scattate le perquisizioni in 9 città italiane.