Pedopornografia online, tre arrestati e sei denunciati in una vasta operazione con l'Fbi
Le indagini condotte assieme dalla Polizia di Stato con la polizia federale americana. Utilizzata anche l'AI
© Polizia
Le indagini hanno preso l'avvio nel 2024, con una collaborazione tra la Polizia di Stato e l'Fbi, una investigazione dove ci sono stati agenti infiltrati che si sono finti utenti interessati ad acquistare immagini di bambini, così dopo una panoramica sui mercati internazionali, dove venivano sfruttati anche piccoli in tenera età, attraverso l'intelligenza artificiale e dopo mesi e mesi di monitoraggio, all'alba sono scattate le perquisizioni in 9 città italiane.
Tre le persone arrestate in flagranza di reato; un uomo di 70 anni di Belluno, con precedenti specifici, un sessantatreenne nel mantovano ed un 28enne della provincia di Como. Migliaia le immagini di minori sfruttati sono state rinvenute dagli investigatori nei dispositivi elettronici sequestrati nelle loro abitazioni che hanno portato anche alla denuncia in stato di libertà di altre 6 persone di età compresa tra 30 e 70 anni con base a Bari, Oristano, Firenze, Lecco e Frosinone.
Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.